Los numerosos retos de difícil solución que deberá afrontar el nuevo Gobierno germano

No lo tendrá fácil el conservador Friedrich Merz para gobernar Alemania los próximos cuatro años. Aunque finalmente le bastará buscar una coalición con el Partido ... Socialdemócrata (SPD) para definir el próximo ejecutivo y evita las complicadas negociaciones de un tripartito, Merz afronta como décimo canciller en la historia de la República Federal retos incontables, muchos de ellos de difícil resolución. El nuevo jefe del Gobierno federal deberá hacer malabares financieros para solucionar los problemas del país. Los mayores desafíos, sin embargo, son en materia de política exterior y de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su administración han dejado claro que ya no se sienten responsables de garantizar la seguridad del Viejo Continente.

Los europeos tienen que preocuparse ya de su propia defensa ante la amenaza de Rusia y Alemania, como primera potencia continental, debe asumir una posición de liderazgo. Un compromiso complicado sobre todo en lo financiero. Ya en 2027 se agotará el presupuesto extraordinario de 100.000 millones de euros para modernizar el Bundeswehr, el ejército federal. Para no incumplir el deber actual de dedicar al menos el 2% del PIB a defensa, el próximo gabinete tendrá que asumir un nuevo presupuesto extraordinario o incrementar los generales en 30.000 millones de euros anuales. Actualmente es un misterio de dónde sacará Merz esos fondos, que podrían quedarse cortos si la OTAN exige de sus miembros que el gasto en defensa aumente al 3% del PIB.

El líder conservador tiene escasos meses para resolver esa cuestión antes de la cumbre de la OTAN de junio en La Haya. Entonces, la Alianza Atlántica definirá qué espera concretamente de cada uno de sus miembros. Los planes actuales contemplan que Alemania debe aportar cinco o seis brigadas de combate, así como numerosos sistemas de defensa de última generación, sobre todo antiaéreos. Si no quiere acudir a la cita con las manos vacías tendrá que solucionar antes los problemas financieros para que el país cumpla con sus compromisos, pero también poner en marcha su iniciativa para reinstaurar el servicio militar obligatorio y contar con los recursos humanos necesarios.

El gran problema de esta cuestión es que para modificar el llamado «freno a la deuda» la ley que prohíbe incrementar el endeudamiento público en más del 0,35% del PIB y para aprobar unos nuevos presupuestos extraordinarios es necesaria una reforma constitucional respaldada por una mayoría parlamentaria de dos tercios. Unos escaños que no tienen conservadores, socialdemócratas y ecologistas juntos. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda, en los dos extremos del espectro político, disponen tras estos comicios de una mayoría de bloqueo en el Bundestag y no es de esperar que apoyen a Merz a la hora de resolver esa cuestión.

Pero también la mayor promesa electoral de Merz en materia de política interior es de difícil cumplimiento. Tras el ataque a puñaladas de Aschaffenburg contra un grupo de menores de una guardería, en el que un peticionario de asilo afgano mató a un niño de dos años y un adulto de 41 que intentó defenderlos, el político cristianodemócrata aseguró que el primer día de su mandato como canciller federal cerrará las fronteras alemanas a cal y canto y no permitirá que se cuele ni un solo peticionario de asilo más, da igual lo que diga la legislación europea. Un enroque que plantea complicadas negociaciones con el SPD y que, ante su más que difícil cumplimiento, será aprovechado por AfD para cargar desde el primer día contra el nuevo Ejecutivo.

Dos años de recesión

En lo económico, los desafíos que afronta Merz no son menos considerables. Tras dos años de recesión y unos pronósticos para este año nada optimistas, el nuevo gobierno debe relanzar el país con un amplio programa de inversiones públicas, no solo para mejorar infraestructuras, sino también en nuevas tecnologías e innovación si quiere garantizar la competitividad de Alemania a nivel global. La reducción de la burocracia y las estrictas normativas que rigen en este país, pero también completar la digitalización son taras urgentes. Aunque parezca mentira, a estas alturas del siglo XXI Berlín no dispone aún de una red de fibra óptica.

Este mismo lunes, las organizaciones empresariales e industriales alemanas presentaron a Merz la lista de deberes por hacer. Los presidentes de las Cámaras de Industria y Comercio Alemanas, la Confederación Central de los Profesionales de Oficios Alemana (ZDH) y la Confederación de la Industria Alemana del Automóvil exigieron la constitución de «un gobierno estable y viable lo antes posible para restaurar la fortaleza económica y la autoconfianza de nuestro país». Todos ellos demandan una amplia reducción de la burocracia, energía asequible, medidas específicas para garantizar una mano de obra cualificada y un sistema fiscal y tributario favorable a las empresas.

Pero también los sindicatos tienen sus demandas. La poderosa Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) aboga por «una ofensiva de inversión a gran velocidad». Deben realizarse inversiones masivas en infraestructuras, digitalización, suministro energético y tecnologías industriales del futuro. «Sin inversiones específicas, existe el riesgo de un estancamiento económico y un debilitamiento progresivo de nuestra situación empresarial», afirmó la presidenta de la DGB, Yasmin Fahimi, que también instó a la rápida formación de un Gobierno. Es esencial una reforma del «freno a la deuda», y también se necesitan salarios justos y buenas condiciones laborales.