Andrej Babis conversa con periodistas frente a la sede de su partido. EP

El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

Se prevé que el multimillonario, que ya fue primer ministro de 2017 a 2021, sea el jefe del Ejecutivo del tripartito

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:06

Comenta

El multimillonario populista Andrej Babis ha llegado a un acuerdo con dos partidos euroescépticos para el reparto de ministerios de un eventual nuevo tripartito checo, ... una semana después de que su Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, que en checo significa 'sí') ganara las elecciones legislativas. El futuro gabinete contaría con dieciséis miembros, de los cuales nueve pertenecerían a las formación de Babis, cuatro para los antisistema y euroescépticos Motoristé (Los Motoristas) y tres a la formación ultranacionalista y xenófoba SPD, que además obtendría la presidencia de la Cámara de Diputados.

