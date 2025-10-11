El populista Babis acuerda con dos partidos euroescépticos el reparto de ministerios del futuro Gobierno checo

El multimillonario populista Andrej Babis ha llegado a un acuerdo con dos partidos euroescépticos para el reparto de ministerios de un eventual nuevo tripartito checo, ... una semana después de que su Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, que en checo significa 'sí') ganara las elecciones legislativas. El futuro gabinete contaría con dieciséis miembros, de los cuales nueve pertenecerían a las formación de Babis, cuatro para los antisistema y euroescépticos Motoristé (Los Motoristas) y tres a la formación ultranacionalista y xenófoba SPD, que además obtendría la presidencia de la Cámara de Diputados.

Según el reparto de carteras acordado, Babis, uno de los hombres más ricos del país gracias a su consorcio agroindustrial Agrofert, será primer ministro y su formación obstentará ocho ministerios, entre ellos, Finanzas, Interior y Justicia. El SPD, liderado por el extremista checo-japonés Tomio Okamura, controlará tres, entre ellos Defensa, mientras que los Motoristas se ocuparían, entre otros, de Exteriores y Medioambiente.

El acuerdo ha sido criticado por varios partidos de la actual coalición gubernamental y por organizaciones ecologistas, que rechazan que Medioambiente sea dirigido por los Motoristas. Este partido euroescéptico rechaza el plan de la UE de prohibir a partir de 2035 la venta de vehículos con motor de explosión.

Tras el reparto gubernamental, se espera que Babis negocie la semana próxima el programa del Ejecutivo con sus aliados euroescépticos. El presidente, Petr Pavel, declaró tras reunirse con él el jueves que nombrará a un nuevo primer ministro solo después de la sesión constituyente de la Cámara Baja del Parlamento, prevista para el 3 de noviembre.

El partido de Babis obtuvo en los comicios del pasado 3 y 4 de octubre un 34,5 % de los votos que le permitieron hacerse con 80 escaños. Para alcanzar una mayoría parlamentaria necesita los quince asientos del ultranacionalista SPD y los trece de Los Motoristas. El multimillonario, de 71 años, ya fue primer ministro de la República Checa entre 2017 y 2021 liderando un gabinete de centro-izquierda. Pero desde entonces se ha convertido en euroescéptico y admirador del presidente estadounidense, Donald Trump, y del jefe del Ejecutivo húngaro, Viktor Orbán.