El populista y euroescéptico Andrej Babis gana las elecciones checas

El partido populista del multimillonario Andrej Babis sería el ganador de las elecciones legislativas en la República Checa con el 89,14% de los votos ... escrutados, a la espera de saber cómo será de abultada la victoria del «Trump checo» y si podrá formar un gobierno en solitario.

La victoria electoral de Babis, aliado del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, podría fortalecer dentro de la Unión Europea el bloque crítico con Bruselas y Kiev formado por Hungría y Eslovaquia.

La Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, en sus siglas en checo, que significa «sí»), el partido de Babis, obtendría el 36,02% de los votos (+8,9), a la espera de conocer los resultados definitivos.

La coalición gobernante de centro derecha Spolu (Juntos) del actual jefe de Gobierno, el conservador Petr Fiala, sería segunda fuerza con el 22,22% de apoyos, según los resultados parciales. Esto supone una caída de 5,6 puntos porcentuales con respecto a los comicios de 2021.

En tercera posición, se situaría el partido liberal y europeísta de Los Alcaldes (STAN), socio actual de Spolu en el gobierno, con el 10,92 % de apoyos. El partido progresista 'Los Piratas', miembro de la coalición gubernamental hasta el año pasado, obtendría el 8,38% apoyos,

El partido ultranacionalista, euroescéptico, prorruso y xenófobo SPD del checo-japonés Tomio Okamura, sería el quinto más votado con 8,02% de los votos, mientras que el Partido de los Motoristas lograría el 6,87% de apoyos. Este nuevo partido de extrema derecha y euroescéptico rechaza el plan de la UE de prohibir a partir de 2035 la venta de vehículos con motor de explosión.

El partido de extrema izquierda Stacilo! (Basta), heredero del partido comunista, se quedaría fuera de la Cámara baja al no lograr superar el listón del 5% necesario para obtener representación parlamentaria.

Durante la campaña electoral, ANO ya había descartado un acuerdo con los actuales partidos gobernantes y los liberales Piratas, por lo que podría recurrir al apoyo del partido de los Motoristas o del partido de extrema derecha SPD. Spolu, STAN y Piratas se quedarían lejos de poder repetir la coalición que les llevó al Gobierno en 2021.

La campaña electoral ha estado marcada por el descontento social ante la inflación y la posibilidad de un giro en la política exterior de Praga si Babis, quien ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, regresa al poder.

El 'Trump checo'

Babis, conocido como el 'Trump checo' por sus negocios y su estilo populista, partía como favorito en las encuestas. Es uno de los hombres más ricos de Chequia gracias a su conglomerado agroquímico Agrofert.

El multimillonario de 71 años fundó en 2011 ANO como un movimiento de protesta contra los partidos tradicionales. Babis ha ido evolucionando en los últimos años hacia posturas populistas y eurocríticas, pero sin plantear una salida de la Unión Europea. Si se alía con los ultras del SPD, esto podría empujar al multimillonario a adoptar posiciones más críticas con Bruselas y la OTAN.

El regreso de Babis al gobierno tras cuatro años en la oposición supondría un nuevo quebradero de cabeza para Bruselas y Kiev. El multimillonario podría hacer piña con el húngaro Viktor Orbán y el eslovaco Robert Fico, que cuestionan el apoyo incondicional a Ucrania, la política migratoria de la Unión Europea y la protección del medioambiente.

Si bien no está considerado como prorruso, el multimillonario checo aboga por cortar las ayudas a Ucrania para centrarse más en las necesidades de los checos. En los últimos años, los checos han tenido que hacer frente a la subida de precios, a la carestía de la vivienda y a recortes presupuestarios bajo el gobierno del conservador Fiala.

Si Babis es primer ministro, es posible que se recomponga en parte el llamado Grupo de Visegrado. Este grupo, conocido como V4, es la alianza de los cuatro países centroeuropeos, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, creada en 1991 para acelerar el proceso de integración europea y avanzar en la occidentalización de sus economías e instituciones tras haber estado durante décadas bajo la influencia de Unión Soviética.

Su unidad se fracturó con la guerra de agresión rusa de Ucrania en febrero 2022, principalmente por la postura de Orbán, muy crítico con las ayudas a Kiev y con una postura más cercana económica y política a Moscú. Desde octubre de 2023, gobierna en Eslovaquia el rusófilo Fico.