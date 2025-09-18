El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía francesa. EP

La Policía francesa abate a un hombre que llevaba un machete en la salida de una escuela

El abatido había insultado a niños y atacado a los agentes antes de que sucumbiera por los disparos cerca de Toulon, en el sudeste del país

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:38

El mundo educativo en Francia se ha visto afectado por otro incidente violento. La Policía francesa abatió este jueves a un hombre que llevaba un ... machete cerca de una escuela en la localidad de Seyne-sur-Mer, en el sudeste del territorio galo. «Parece que amenazó a varios niños», indicó el fiscal de Toulon sobre unos hechos que se produjeron poco antes de las cinco de la tarde.

