El presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

Moscú desafía a Washington: «Veremos qué pasa en 6 meses»

Putin resta importancia a las sanciones de Occidente al petróleo ruso porque «no afectarán» a la economía del país

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:21

Comenta

Rusia matuvo este viernes su tono desafiante ante las sanciones occidentales. En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quiso responder ... a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de penalizar a empresas petroleras rusas. El magnate republicano dijo, además, que las consecuencias de estas medidas se verían «en seis meses». Peskov replicó así: «Veremos, si Dios quiere, qué pasará en seis meses». «En estos momentos estamos analizando las sanciones (…) Obviamente, haremos lo que mejor corresponda a nuestros intereses. Esa es la clave en nuestras acciones. Nosotros no actuamos contra nadie, sino a favor de nosotros mismos. Eso es lo que haremos», añadió el representante del poder ruso.

