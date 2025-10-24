Moscú desafía a Washington: «Veremos qué pasa en 6 meses»

Rusia matuvo este viernes su tono desafiante ante las sanciones occidentales. En su rueda de prensa diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quiso responder ... a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de penalizar a empresas petroleras rusas. El magnate republicano dijo, además, que las consecuencias de estas medidas se verían «en seis meses». Peskov replicó así: «Veremos, si Dios quiere, qué pasará en seis meses». «En estos momentos estamos analizando las sanciones (…) Obviamente, haremos lo que mejor corresponda a nuestros intereses. Esa es la clave en nuestras acciones. Nosotros no actuamos contra nadie, sino a favor de nosotros mismos. Eso es lo que haremos», añadió el representante del poder ruso.

En una línea similar se manifestó Vladímir Putin. Criticó las últimas sanciones, especialmente las estadounidenses, que tildó de poco amistosas. «Son un acto inamistoso, no fortalecen las relaciones ruso-estadounidenses que apenas comienzan a recuperarse», declaró. Además, les restó importancia. «No hay nada nuevo», subrayó. «Sí, son graves para nosotros y pueden tener ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente al estado de nuestra economía», defendió.

Advirtió también de que reemplazar el crudo ruso y sus derivados requiere tiempo y grandes inversiones para buscar sustitutos. «Si la oferta de nuestro crudo en el mercado disminuye drásticamente, los precios subirán», alertó.

En la misma comparecencia el mandatario ruso aprovechó para ser crítico con otras decisiones occidentales. Una de las más vilipendiadas fue la posibilidad de que Washington ceda los famosos misiles Tomahawk a Ucrania, algo muy deseado en Kiev. Trump, por ahora, no ha dado luz verde. «Es un intento de escalada. Pero si se utilizan estas armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, por no decir demoledora. Que ellos lo tengan en cuenta» avisó. Con estos proyectiles se podría llegar a golpear posiciones en la retaguardia rusa, casi hasta los Urales.

Putin también confirmó que la reunión con Donald Trump en Budapest para tratar el fin de la guerra en Ucrania se ha pospuesto de forma indefinida. El mandatario eslavo asegura que el encuentro fue aplazado por Washington y que él estuvo de acuerdo. Insistió en que realizar esta cita sin preparación sería un error porque no produciría los resultados esperados. «El diálogo siempre es mejor que cualquier disputa, especialmente, la guerra», dijo dispuesto a seguir la vía diplomática.