Orbán asegura que la cumbre en Budapest entre Trump y Putin «sigue en la agenda»
El primer ministro húngaro sostiene que Washington y Moscú siguen negociando y «podrían alcanzar un acuerdo en cualquier momento»
J. G. Peña
Viernes, 24 de octubre 2025, 20:08
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró este viernes que la cumbre en Budapest entre Donald Trump y Vladímir Putin «sigue en la agenda», ... pese a que el presidente de Estados Unidos anunciara el miércoles que cancelaba la reunión con su homólogo ruso para abordar el final de la guerra en Ucrania.
«Los estadounidenses y los rusos están negociando y podrían alcanzar un acuerdo en cualquier momento», desveló Orbán. «Hungría -añadió- está a la espera, dado que la conferencia de paz podría celebrarse muy rápidamente en caso de que los dos den el visto bueno».
El primer ministro húngaro, que mantiene relaciones cordiales tanto con Trump como con Putin, dio un consejo al resto de los miembros de la Unión Europea (UE): «No deberían estar a la espera de las negociaciones ruso-estadounidenses, sino iniciar sus propios contactos con los rusos». Y dejó claro que «Hungría no quiere verse implicada en la guerra entre Moscú y Kiev». Advirtió, además, de que la pretendida adhesión de Ucrania a la UE «convertiría este conflicto en nuestra guerra y no queremos eso».
