El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en un mitin el jueves en Budapest. AFP

Orbán asegura que la cumbre en Budapest entre Trump y Putin «sigue en la agenda»

El primer ministro húngaro sostiene que Washington y Moscú siguen negociando y «podrían alcanzar un acuerdo en cualquier momento»

J. G. Peña

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró este viernes que la cumbre en Budapest entre Donald Trump y Vladímir Putin «sigue en la agenda», ... pese a que el presidente de Estados Unidos anunciara el miércoles que cancelaba la reunión con su homólogo ruso para abordar el final de la guerra en Ucrania.

