El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una lancha de los gendarmes franceses en el río Sena. Reuters

Misterio en el Sena: hallan cuatro cadáveres cerca de París

Los cuerpos de los hombres muertos fueron encontrados a la altura de Choisy-le-Roi por las fuerzas de seguridad después de que el pasajero de un tren de cercanías viera uno de ellos flotando en el río

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:44

Hallazgo macabro en el sureste de la región de París. La Policía francesa ha encontrado cuatro cadáveres en el Sena en la localidad de Choisy- ... le-Roi, muy cercana al aeropuerto de Orly y a unos quince kilómetros de la capital. Según informaron este jueves fuentes policiales al diario 'Le Figaro', el descubrimiento se produjo el miércoles por la tarde después de que el pasajero de un tren de cercanías viera desde el vagón un cuerpo flotando en el río. Las fuerzas de seguridad hallaron en esa misma zona una segunda persona sin vida casi en la orilla, cerca de una estación ferroviaria. Y finalmente localizaron otras dos, una de los cuales estaba atrapada en las ramas de un árbol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la muerte del niño baracaldés de 11 años en las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  4. 4 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  5. 5

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  6. 6 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  8. 8 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  9. 9

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  10. 10 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Misterio en el Sena: hallan cuatro cadáveres cerca de París

Misterio en el Sena: hallan cuatro cadáveres cerca de París