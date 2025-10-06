El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La excanciller federal alemana, Angela Merkel, en una imagen de archivo. Reuters

Merkel culpa a Polonia y las repúblicas bálticas de bloquear conversaciones con Putin para evitar la guerra en Ucrania

La excanciller federal alemana considera que también la pandemia de coronavirus impidió el diálogo directo con el presidente ruso

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:53

La excanciller federal alemana Angela Merkel ha acusado a Polonia y los países bálticos de haber obstaculizado conversaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ... podían haber evitado la invasión de Ucrania en febrero de 2022. «En junio de 2022 tuve la sensación de que los acuerdos de Minsk ya no eran tomados en serio por Putin», revela Merkel en declaraciones al portal húngaro 'Partizán'. Entonces y junto al mandatario francés, Emmanuel Macron, la dirigente germana, que aún gobernaba el país, estudió la creación de un nuevo formato de diálogo para posibilitar conversaciones directas de la UE con el jefe del Kremlin.

