El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, recibió el jueves al director de Yad Vashem, Dani Dayan, en Berlín. EFE

El memorial israelí del Holocausto Yad Vashem abrirá en Alemania su primera filial en el extranjero

El nuevo centro tendrá fines pedagógicos y será «pilar en la lucha contra el antisemitismo»

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:10

El mayor memorial del mundo para las víctimas del Holocausto, el Yad Vashem en Jerusalén, tendrá una sucursal en Alemania, cuyo emplazamiento debe decidirse aún, ... según anunciaron la ministra federal alemana de Educación, la cristianodemócrata Karin Prien, y el director del centro para la memoria de la Shoa en Israel, Dani Dayan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  3. 3

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  4. 4 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  5. 5 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  6. 6

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  7. 7 Carlos Pérez, mejor mecánico de España en 2025: «Estas son las marcas de coches más fiables»
  8. 8 El permiso retribuido de cuatro días sin necesidad de preaviso que muchos trabajadores desconocen
  9. 9

    Condenan a tres años a un entrenador por agresión sexual a 4 niñas en Barakaldo
  10. 10 El día que Angelina Jolie y Brad Pitt se perdieron en Bilbao y pidieron ayuda a un barrendero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El memorial israelí del Holocausto Yad Vashem abrirá en Alemania su primera filial en el extranjero

El memorial israelí del Holocausto Yad Vashem abrirá en Alemania su primera filial en el extranjero