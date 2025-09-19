El memorial israelí del Holocausto Yad Vashem abrirá en Alemania su primera filial en el extranjero

El mayor memorial del mundo para las víctimas del Holocausto, el Yad Vashem en Jerusalén, tendrá una sucursal en Alemania, cuyo emplazamiento debe decidirse aún, ... según anunciaron la ministra federal alemana de Educación, la cristianodemócrata Karin Prien, y el director del centro para la memoria de la Shoa en Israel, Dani Dayan.

Un estudio previo de viabilidad señala los Estados federados germanos de Baviera, Renania del Norte-Westfalia y Sajonia como posibles sedes para la filial del memorial que recuerda a las más de seis millones de víctimas del genocidio protagonizado por los nazis. Uno de los criterios de selección ha sido la accesibilidad, así como la existencia de otros memoriales similares.

Concebido como un centro educativo, el nuevo memorial sería la primera sucursal de Yad Vashem en el mundo fuera de Israel. Dayan subrayó que no se tratará de un museo, sino de un lugar destinado a la formación. Es más importante lo que suceda en su interior que el aspecto exterior del edificio, señaló el director del memorial en Jerusalén.

«Lo que da fama a Yad Vashem es su intención pedagógica», destacó Dayan, quien explicó que el fin es presentar la perspectiva de las víctimas en el país de los responsables del Holocausto. Además anunció que no está previsto levantar una nueva construcción y dio a entender que se aprovechará un edificio ya existente.

El nuevo centro educativo «contribuirá a contrarrestar los peligrosos fenómenos de distorsión y minimización del Holocausto, lo que lo convierte en un pilar importante en la lucha contra el antisemitismo», afirmó Dayan. Según la información disponible, la idea de crear el centro educativo surgió durante el mandato del anterior canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz.

Un acuerdo de la coalición

En las negociaciones para la formación de la actual coalición entre los conservadores y los socialdemócratas, los representantes de ambas formaciones en el grupo de trabajo Cultura y Medios de Comunicación acordaron apoyar la apertura de una sucursal de Yad Vashem en Alemania, lo que se refleja en una cláusula del acuerdo de coalición.

El estudio de viabilidad fue encargado por la anterior titular de Cultura del Ejecutivo federal, la verde Claudia Roth. Tras el cambio de Gobierno, el sucesor de Roth, Wolfram Weimer, cedió la competencia sobre el proyecto al nuevo ministerio de Educación de Karin Prien.

Fuentes del Gobierno que lidera el canciller federal, Friedrich Merz, señalaron que representantes de Yad Vashem visitarán los tres Estados federados seleccionados en las próximas semanas. Se han previsto reuniones con miembros del Ejecutivo y de la sociedad civil antes de que se tome una decisión sobre la ubicación exacta, previsiblemente en el primer semestre de 2026.

Son varias las ciudades que compiten por ser sede del Yad Vashem alemán. En Renania del Norte-Westfalia, Estado que favorece al parecer el Consejo Central de los Judíos en Alemania, se habla de Colonia o Essen. En Sajonia es Leipzig la favorita por sus buenas comunicaciones y ser una ciudad del este de Alemania donde la ultraderecha es especialmente fuerte.

En conversación con los periodistas, Dayan afirmó que la populista Alternativa para Alemania (AfD) «es un partido con claras raíces nazis», pero subrayó que son muchos los criterios a la hora de elegir una sede en este país. Según los planes actuales la nueva sucursal de Yad Vashem podría ser inaugurada en dos o tres años.

El foco en los jóvenes y docentes

Contará con unos 20 colaboradores fijos y estará abierta a todo el mundo, aunque con la vista puesta en los jóvenes y los educadores. Prien explicó que el antisemitismo es un reto constante para todas las instituciones educativas. Según la ministra, los docentes necesitan un amplio apoyo técnico para hacerle frente. «Los jóvenes saben muy poco sobre el Holocausto», afirmó.

En total, cerca del 40% de los alemanes no saben que seis millones de judíos fueron asesinados durante el nacionalsocialismo. Por eso es positivo «que el Yad Vashem israelí quiera aplicar por primera vez su experiencia pedagógica como centro de investigación y formación en un centro educativo fuera de Israel, concretamente en Alemania», afirmó la ministra.

Karin Prien es la primera ministra federal alemana que habla públicamente de sus raíces judías. En una entrevista con el semanario 'Der Spiegel', pidió recientemente que todos los jóvenes en Alemania visiten un memorial del Holocausto durante su etapa escolar, y que lo hagan «bien preparados y con un buen seguimiento».

En Alemania, el número de delitos antisemitas ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Los centros de investigación e información sobre antisemitismo informan de 8.627 casos el año pasado. Según los informes, también se están produciendo cada vez más agresiones antisemitas en muchas escuelas.