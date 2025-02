La ley antiinmigración de la derecha alemana fracasa en el Bundestag

La oposición conservadora germana y su líder y candidato a canciller federal, Friedrich Merz, vieron castigado este viernes su acercamiento a la ultraderecha con el sonoro fracaso de su proyecto de Ley para Limitar el Flujo Migratorio en la votación ante el Bundestag, pese a ... contar con el respaldo de los diputados de la populista y xenófoba Alternativa para Alemania (AfD), el Partido Liberal (FDP) y la izquierdista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW).

Numerosos parlamentarios de los partidos de la Unión, cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU), pero también el FDP, se negaron al parecer a secundar la iniciativa de sus formaciones para imponer esa ley con el fin de evitar legislar por primera vez desde el nazismo con la ayuda de los votos de una formación de extrema derecha y terminar de derribar así el cortafuegos levantado por las formaciones democráticas alemanas para aislar a AfD.

El revés de los conservadores en el Bundestag supone una amarga derrota para Merz, empeñado en buscar réditos electorales ante los comicios legislativos anticipados del próximo 23 de febrero con un proyecto de ley que contemplaba cerrar las fronteras a cal y canto para evitar la migración ilegal, recortar los derechos de reunificación familiar para los refugiados y conceder mayores poderes a la Policía federal.

Tras un largo, duro y apasionado debate parlamentario y tres horas de interrupción para negociar, sin éxito, el posible aplazamiento de la votación con el fin de lograr el apoyo al proyecto de ley de los gobernantes socialdemócratas (SPD) y verdes, un total de 338 diputados votaron a favor de la 'Zustrombegrenzungsgesetz', la Ley para Limitar el Flujo de Refugiados, mientras 350 la rechazaron y 5 se abstuvieron.

Revés político La votación supone un sonoro revés para el canciller antes de las elecciones del día 23

De la mano de Merz, cristianodemócratas y socialcristianos bávaros volvieron a buscar el respaldo de AfD pese a las advertencias lanzadas incluso por la excanciller federal Angela Merkel, que criticó y condenó ya la aprobación el miércoles de la moción para endurecer la política migratoria alemana presentada por los conservadores y que salió adelante gracias a los votos de los diputados de la ultraderecha.

«De tigre a alfombra a pie de cama»

Precisamente Alternativa para Alemania fue la primera en mofarse del traspiés sufrido por el candidato a la jefatura del Gobierno federal. «Esto supone el desmantelamiento de Friedrich Merz como candidato a canciller federal», afirmó Alice Weidel, presidenta y candidata de la ultraderecha a dirigir el Ejecutivo germano, quien comentó que «tras saltar como un tigre ha acabado de alfombra a pie de cama».

También Rolf Mützenich, líder parlamentario del SPD, declaró a Merz como el gran perdedor de la jornada. «Ha fracasado dos veces: una en la búsqueda de una vía para acceder a AfD y otra ante la mayoría del Bundestag, que podía haber tenido», afirmó Mützenich al comentar que el jefe de los conservadores quiso imponer su proyecto de ley y no tuvo en momento alguno intención de negociar su contenido con los partidos del Gobierno.

Indignación El superviviente del Holocausto Albrecht Weinberg devolverá su Cruz del Mérito en protesta

Visiblemente disgustado por su derrota, Merz atribuyó ésta a la supuesta intransigencia de socialdemócratas y ecologistas, aunque reconoció que 12 diputados de su propia formación le habían negado el voto. Una muestra de la división en el seno de cristianodemócratas y socialcristianos, pero también entre los liberales, sobre la polémica opción de apoyarse en la ultraderecha para conseguir mayorías parlamentarias.

«Creo que es un error haber permitido por primera vez una mayoría con los votos de AfD en una votación en el Bundestag alemán», había advertido ya este jueves Angela Merkel, presidenta de la CDU durante 18 años, en un comunicado en el que criticó a Merz por romper la palabra dada en noviembre pasado de buscar mayorías parlamentarias exclusivamente con los partidoa democráticos y nunca con el respaldo de Alternativa para Alemania.

El apoyo de la ultraderecha a iniciativas parlamentarias conservadoras, consentido conscientemente por los partidos de la Unión, ha dado lugar a amplias protestas en Alemania, donde decenas de miles de personas se manifestaron el jueves en numerosas ciudades para expresar su rechazo a la decisión de Merz de apoyarse en los extremos del espectro político.

Más de 400 intelectuales alemanes, actores, músicos y literatos, entre otros, han suscrito una carta en la que condenan el acercamiento de los conservadores a AfD y la práctica ruptura del cortafuegos que mantenía aislada hasta ahora a la ultraderecha alemana, mientras el publicista Michael Friedmann, miembro destacado de la comunidad judía en el país, anunciaba este viernes que devolvía «indignado» su carné de la CDU tras 40 años de militancia.

También Albrecht Weinberg, judío alemán superviviente de Auschwitz y el Holocausto, anunció indignado por la votación del miércoles en el Bundestag que devolvía la Cruz del Mérito Federal con la que fue condecorado en 2017. «Con todo lo que he vivido en Alemania como judío me hizo sentirme orgulloso. Para mí fue un gran honor recibirla, pero ahora ya no la quiero», señaló el anciano de 99 años, según comunicó su familia. Weinberg tiene intención de entregársela personalmente al presidente federal, Frank Walter Steinmeier.