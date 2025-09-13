El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el miércoles en Estrasburgo.

Cómo se reinventa un herbívoro

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:54

Desde hace algunos años a la Unión Europea se le describe con acierto como «un herbívoro en un mundo de carnívoros». Esta manera gráfica de ... hablar de los países europeos no solo subraya la mentalidad pacifista extendida y la falta de capacidades suficientes en el ámbito de la seguridad y la defensa. También se refiere a la nueva era geopolítica de las rivalidades, en la que las grandes potencias hacen del uso o la amenaza de la fuerza una herramienta habitual y dejan atrás un mundo basado en reglas. Estados Unidos y China se disputan la hegemonía global, negocian esferas de influencia y debilitan los ámbitos multilaterales que han servido para proveer de bienes públicos globales durante décadas. Rusia es en esta descripción selvática el vecino más peligroso de los europeos, por su revanchismo y empeño de desestabilizar como estrategia para encontrar su sitio en el mundo. Lo hemos visto hace pocos días con el ataque de drones a Polonia, un hostigamiento que pone a prueba la solidaridad de los socios comunitarios.

