El expresidente Sarkozy publicará el próximo 10 de diciembre un libro sobre su paso por la cárcel

El expresidente francés Nicolas Sarkozy anunció este viernes la publicación el 10 de diciembre del libro 'Le journal d'un prisonnier»' (Diario de un preso), ... donde relata sus 20 días en prisión. El político conservador ingresó el 21 de octubre en la cárcel parisina de la Santé por una condena por asociación ilícita en el caso sobre la financiación de su campaña electoral de 2007. Ese mismo día solicitó la libertad condicional, como permite la ley a los mayores de 70 años, y el 10 de noviembre pudo salir, por lo que esperará libre el juicio en apelación previsto a partir de marzo.

«En la cárcel, no hay nada que ver ni nada que hacer. Olvido el silencio que no existe en la Santé, donde hay mucho que escuchar», reza un extracto del libro publicado en la red social X. «El ruido allí, por desgracia, es constante. Como en el desierto, la vida interior se fortalece en la prisión», prosigue el expresidente.

Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia del dictador Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007. Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en «última instancia», el tribunal subrayó que sí salió del país norteafricano, por lo que lo hallaron culpable de asociación ilícita. Él se declara inocente.