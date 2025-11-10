La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

La Corte de Apelación de París ha concedido este lunes al mediodía la libertad provisional a Nicolas Sarkozy. El que fuera presidente de Francia entre ... 2007 y 2012 ha recuperado su libertad tras haber pasado 20 días entre rejas en el centro penitenciario de la Santé, en el distrito XIV (Sur) de París. El Tribunal Correccional de la capital lo había condenado a finales de septiembre con cinco años de prisión por el caso de la financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Y entonces pidió una aplicación inmediata de esa pena, lo que comportó que se convirtiera en el primer exjefe del Estado encarcelado en la historia de la Quinta República.

La cárcel es «algo duro, muy duro. Deja una huella en cualquier detenido, porque resulta agotador», ha asegurado el exmandatario conservador durante el examen en la mañana del lunes de la petición de su liberación provisional, presentada por sus abogados a finales del mes pasado. Sarkozy ha comparecido por videoconferencia, vestido con traje y con el rostro visiblemente cansado. Iba acompañado por dos de sus representantes legales. «Quiero homenajear al personal penitenciario, que ha demostrado una humanidad excepcional y ha hecho que esta pesadilla sea más fácil de soportar», ha añadido el exlíder de la derecha tradicional gala, que se retiró oficialmente de la política a finales de 2016, pero desde entonces ha conservado una considerable influencia entre bambalinas.

Tanto Sarkozy como sus abogados han defendido que él cumplía con los criterios para que le den la libertad provisional; por ejemplo, la edad -tiene 70 años- y el poco riesgo de fuga. La Fiscalía ha matizado esas palabras y ha puesto en duda que se respetaran todos los requisitos. Por consiguiente, ha pedido su liberación, pero a cambio de un estricto control judicial. «El riesgo de una concertación fraudulenta (con otros acusados) y de presión sobre testigos justifican que pidamos» este dispositivo, ha afirmado Damien Brunet, abogado general del Estado. La Corte ha seguido finalmente el criterio del Ministerio Público.

Ampliar Carla Bruni, a su llegada este lunes al Tribunal de Apelaciones de París. AFP

El paso relativamente breve de Sarkozy por la cárcel no resulta ninguna sorpresa. Era el escenario más probable desde que ingresó en la Santé el 21 de octubre y esto no quita la dimensión simbólica -ha sido todo un deshonor para el exmandatario- de este encarcelamiento en medio de la crisis política que atraviesa Francia. La decisión de este lunes no pone en duda la sentencia del 25 de septiembre por la trama libia, en que fueron condenados ocho de los acusados y supuso el encarcelamiento inmediato de tres de ellos. Esos hechos volverán a juzgarse en segunda instancia a partir de marzo del año que viene.