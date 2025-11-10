El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy
Nicolas Sarkozy, el día de su entrada a prisión. Reuters

La Justicia francesa concede la libertad provisional a Sarkozy

El Tribunal de Apelación de París autoriza al expresidente a salir de la cárcel a la espera de que el caso por la financiación libia de su campaña de 2007 se juzgue en segunda instancia a partir del próximo marzo

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

La Corte de Apelación de París ha concedido este lunes al mediodía la libertad provisional a Nicolas Sarkozy. El que fuera presidente de Francia entre ... 2007 y 2012 ha recuperado su libertad tras haber pasado 20 días entre rejas en el centro penitenciario de la Santé, en el distrito XIV (Sur) de París. El Tribunal Correccional de la capital lo había condenado a finales de septiembre con cinco años de prisión por el caso de la financiación de su campaña presidencial de 2007 por la dictadura libia de Muamar el Gadafi. Y entonces pidió una aplicación inmediata de esa pena, lo que comportó que se convirtiera en el primer exjefe del Estado encarcelado en la historia de la Quinta República.

