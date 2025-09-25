El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Agentes en el aeropuerto de Copenhague tras la detección de drones. Reuters

Dinamarca sufre otro episodio con drones no identificados en cuatro aeropuertos

Los aparatos, cuyo vuelo sobre la zona duró unas dos horas y no fueron derribados, obligaron a cerrar la terminal de Aalborg

M. R.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:13

Drones no identificados fueron observados en la noche del miércoles al jueves sobre cuatro aeropuertos de Dinamarca, uno de los cuales -el de Aalborg, en ... el norte- tuvo que suspender su servicio. Se trata del segundo episodio de este tipo que sufre el país esta semana después de que la terminal aérea de Copenhague tuviera que ser cerrada el pasado lunes por un incidente similar. Las autoridades no han aportado por ahora más datos sobre el origen de los aparatos o sus intenciones.

