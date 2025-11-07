El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una prueba en Florida de un misil de largo alcance del ejército estadounidense. EFE

Crece la alarma mundial por la tensión nuclear entre Moscú y Washington

El tratado de limitación de ojivas expira en febrero y no parece que vaya a ser ratificado mientras las dos Coreas, China y Japón se rearman

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:01

Vuelve el miedo a un conflicto nuclear. Donald Trump sacó de la nevera la vieja Guerra Fría cuando anunció que Estados Unidos se planteaba reanudar ... los ensayos con su arsenal atómico. Moscú reaccionó de inmediato y dijo que haría lo mismo. Y este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajárova, exigió a Washington que aclare si estas pruebas se refieren a armamento con propulsión nuclear o a la reanudación de tests con misiles de este tipo. «Si se trata de lo segundo, eso creará dinámicas negativas y provocará medidas de respuesta por parte de otros países, incluido Rusia», advirtió.

