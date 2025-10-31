El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
El destructor estadounidense USS Gravely zarpa de Trinidad y Tobago en medio de la creciente tensión entre EE UU y Venezuela. Reuters

EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

La operación incluiría asimismo puertos y pistas de despegue en el país caribeño que podrían ser utilizadas para el tráfico de drogas

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Donald Trump negó este viernes que haya tomado la decisión de ordenar un ataque aéreo en Venezuela a objetivos militares y de infraestructura que puedan ... servir al narcotráfico, según aseguraba el diario 'Miami Herald'. «El ataque por aire podría llegar en cuestión de días o incluso horas», aseguró este viernes el rotativo. 'The Wall Street Journal' lo publica también con sus propias fuentes, matizando que el presidente estadounidense aún no había tomado la decisión. «Se trata de fuentes anónimas que no saben de lo que están hablando», desacreditó Anna Kelly, secretaria adjunta de Comunicación de la Casa Blanca.

