El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un avión-espía Ilushin II-20M en una misión rutinaria en Alaska. AFP

Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico

La aeronave, que volaba por espacio aéreo internacional, fue escoltada a continuación por la fuerza aérea sueca hasta abandonar la zona de tensión

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:10

Dos cazabombarderos de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, han interceptado este domingo en el Mar Báltico a un avión de espionaje ruso cuando operaba ... sobre aguas internacionales sin plan de vuelo y con sus radiocomunicaciones apagadas, según informó un portavoz militar germano. Los dos aparatos del tipo Eurofighter despegaron de la base aérea de Rostock-Lage, al norte del país, tras recibir una alerta de la OTAN.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto al recibir una puñalada en una pelea en Bilbao
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  4. 4

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Conmoción en Solokoetxe: «Hemos visto un chico ensangrentado tendido en el suelo»
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8 Asados de cabrito, cordero y cochinillo en Castro Urdiales
  9. 9

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  10. 10 Comunicado urgente de Leiva: este es el motivo por el que ha tenido que parar su gira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico

Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico