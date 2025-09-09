El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo La decimosexta etapa de la Vuelta a España, en directo
Bayrou, durante la sesión en la Asamblea. Reuters

Bayrou apura sus últimos minutos como primer ministro de Francia

El veterano político ha llegado al Elíseo y permanece reunido con el presidente Macron para presentarle su dimisión después de que la Asamblea le retirase el lunes su confianza

M. Pérez

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:23

François Bayrou apura sus últimos minutos como jefe del Gobierno francés. El primer ministro, de 74 años, ha cruzado poco antes de las 13.30 ... horas las puertas de El Elíseo y permanece reunido con el presidente Emmanuel Macron para presentarle su dimisión. Se trata de un trámite constitucional después de que la Asamblea gala le retirase este lunes su confianza por una abrumadora mayoría. Curiosamente. la mayoría de los análisis no apuntan este martes a la cabeza de Baytou por nueve meses de gobierno poco aprovechados, sino a la del jefe del Estado, a quien acusan de haberse realizado el «hara-kiri» tras convocar unas inciertas elecciones el año pasado y de mantener al país sumido en un perpetuo estado de incertidumbre.

