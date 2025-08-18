Regresan los legisladores demócratas fugados de Texas

Decenas de legisladores demócratas que hace un par de semanas huyeron de Texas para detener así un plan para la redistribución de distritos electorales en ... el Estado sureño pusieron este lunes fin a su exilio. Con su regreso, la Cámara de Representantes estatal recupera el cuórum necesario para someter a votación el nuevo mapa, que supone la creación de cinco escaños más en el Congreso de Estados Unidos. Una iniciativa favorable al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato que se celebrarán en 2026.

El plan, que pretende redibujar los 38 distritos electorales de Texas, desató un fuerte choque entre diputados progresistas y conservadores de este Estado, el segundo más poblado del país y actualmente bajo control republicano. Más de medio centenar de legisladores demócratas decidieron paralizar el proceso para que se votara el proyecto mediante su huida, lo que hizo que el enfrentamiento saltara a titulares de medios nacionales y del extranjero. Las autoridades locales llegaron a pedir al FBI que participara en su búsqueda.

«Después de movilizar a los estadounidenses para que se unan a esta batalla existencial por la democracia, regresamos a Texas en nuestros términos. (...) La lucha continúa», señalaron los diputados, que a su vuelta anunciaron que recurrirán a la Justicia para revertir el nuevo mapa electoral en caso de que finalmente resulte aprobado. Los demócratas huidos han acumulado multas diarias por valor de 500 dólares cada uno durante su ausencia y cargan, además, con demandas del gobernador texano, Greg Abbott, y del fiscal general, Ken Paxton, quienes intentaron dejarles sin cargo.

Lo ocurrido en Texas desencadenó una batalla por la redistribución de distritos en todo Estados Unidos. Los demócratas han prometido tomar represalias con sus propias propuestas en este sentido en California y posiblemente también en Nueva York. Se espera que los legisladores estatales del Estado dorado consideren esta misma semana un nuevo mapa que contrarreste los cambios que planean en territorio texano.