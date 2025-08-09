El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La representante demócrata de Texas, Ann Johnson, comparece en presencia del gobernador de California, Gavin Newsom, en la residencia de Sacramento. Reuters

Los demócratas fugados de Texas ponen en jaque a EE UU

Otros Estados como California, Florida, Indiana y Nueva York amenazan con redistribuir también los escaños para beneficiar a sus respectivos partidos

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Nueva York

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:50

La crisis política porla redistribución de distritos electorales en Texas ha elevado la temperatura al finalizar el viernes el plazo dado por las autoridades estatales ... a los demócratas fugados del Estado. Los legisladores intentan bloquear con su ausencia la aprobación de un nuevo mapa electoral que favorezca a los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo revela detalles sobre la violación que sufrió a los seis años: «Fueron ocho tíos y me hostiaron...»
  3. 3

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  4. 4 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  7. 7

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  8. 8 El excomisionado de la dana acusado de falsificar su título intenta suicidarse
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los demócratas fugados de Texas ponen en jaque a EE UU

Los demócratas fugados de Texas ponen en jaque a EE UU