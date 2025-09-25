El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gregg Donavan sostiene un cartel que dice «Bienvenido de nuevo, Jimmy» fuera del teatro donde se graba su programa. Reuters

Jimmy Kimmel cuadruplica su audiencia en su regreso tras el veto de Trump

El presidente de EE UU tendrá que digerir el éxito del cómico tras acusarle de no tener ni talento, ni público

María Rego

María Rego

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:09

La suspensión temporal del programa de Jimmy Kimmel por las presiones de la Administración Trump le ha servido al humorista para sentirse más arropado que ... nunca. Primero recibió el respaldo de colegas de la televisión, incluidos varios rivales del 'prime time', y después despertó una ola de solidaridad en Hollywood, con medio millar de estrellas como Meryl Streep, Robert De Niro y Selena Gomez de su parte. La última en mostrar su apoyo al humorista ha sido la audiencia, que se cuadruplicó en el regreso (el martes) a la cadena ABC: 6,2 millones de personas siguieron su 'late show' frente a los 1,4 millones que de media lo hacían antes del veto. Y eso que una cuarta parte de los hogares estadounidenses no pudo ver 'Jimmy Kimmel Live!' por el bloqueo de estaciones locales impuesto por dos grupos de comunicación, Sinclair y Nexstar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  7. 7 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  8. 8 Herido en Barakaldo al ser atropellado por un patinete
  9. 9

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  10. 10 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jimmy Kimmel cuadruplica su audiencia en su regreso tras el veto de Trump

Jimmy Kimmel cuadruplica su audiencia en su regreso tras el veto de Trump