El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jimmy Kimmel, emotivo pero sin dar un paso atrás, en su regreso: «Nuestro Gobierno no debe controlar lo que decimos»

Disney

Jimmy Kimmel, emotivo pero sin dar un paso atrás, en su regreso: «Nuestro Gobierno no debe controlar lo que decimos»

El presidente Donald Trump amenaza veladamente a ABC con demandar de nuevo a la cadena

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:35

El de Jimmy Kimmel anoche fue el regreso más esperado. «¡Bienvenido de vuelta, Jimmy!» («Y el autismo», apuntó irónico el programa, con un guiño mordaz ... al último anuncio del presidente Trump sobre el paracetamol). Público, actores de Hollywood, sindicalistas, estrellas de la televisión y cualquier espontáneo que simplemente celebrase la libertad de expresión se dieron cita en el Centro de Entretenimiento El Capitán de Los Ángeles para aupar al humorista político de la noche estadounidense, despedido fulminantemente seis días antes a petición del gobierno de Donald Trump.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  3. 3

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  4. 4

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  5. 5

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  6. 6

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  7. 7

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  10. 10 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Jimmy Kimmel, emotivo pero sin dar un paso atrás, en su regreso: «Nuestro Gobierno no debe controlar lo que decimos»