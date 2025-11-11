El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El senador demócrata Jeff Merkley llega a la carrera a la votación. Reuters

El fin del cierre de gobierno abre un cisma en el Partido Demócrata de EE UU

Aumentan las voces que piden la dimisión del líder de la formación en el Senado, Chuck Schumer, que estaba al tanto de las negociaciones

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:45

Comenta

La rendición de siete senadores en la guerra de los presupuestos ha abierto una crisis interna en el Partido Demócrata que acaba con la poca ... fe que quedaba entre las bases. En la noche en que cerca de dos millones de funcionarios respiraban aliviados por la previsible vuelta a sus puestos de trabajo, los programas de la noche se caracterizaban por la frase de estupor e indignación que dio título al show de Jon Stewart, el humorista político de más audiencia: «I can't f**** believe it!» (No me lo puedo creer).

