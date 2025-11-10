El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
E. P.

El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del gobierno

Para que la reapertura sea efectiva, el proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y luego firmado por Donald Trump

T. Nieva

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:14

Comenta

Fue un domingo de maniobras políticas, conversaciones ocultas y sorpresas. A última hora, y gracias al voto de ocho senadores demócratas, el Senado estadounidense alcanzó ... un acuerdo que avanza hacia la reapertura del Gobierno federal tras cinco semanas. Los liberales se unieron al los republicanos, con mayoría en la Cámara Alta, a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica, así como garantías de que los trabajadores federales despedidos durante el cierre sean reincorporados a sus puestos. Con todo, el proyecto requiere de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes antes de ser enviada para su firma al presidente estadounidense, Donald Trump, quien horas antes de la votación había señalado que «parece que estamos muy cerca del fin del cierre».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  2. 2

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  3. 3

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  4. 4

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  7. 7

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  8. 8

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  9. 9

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  10. 10 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del gobierno

El Senado de EE UU llega a un acuerdo y allana el camino para terminar con el cierre del gobierno