El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 8 de septiembre

El Congreso de EE UU hace público el dibujo de Trump a Epstein

El presidente recreó a rotulador el contorno de una mujer desnuda con un mensaje críptico de complicidad

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:57

El caso Epstein no da un respiro al presidente de EE UU, Donald Trump, aunque él diga que la prensa debería estar hablando «de los ... seis meses más exitosos que cualquier presidente haya tenido en la historia del país, y no de la farsa de Jeffrey Epstein», recordó la semana pasada. Según él, el dibujo de la silueta de una mujer desnuda con su firma a modo de vello público no existía. Solo que este lunes el Comité de Supervisión del Congreso recibió una copia del mismo, como parte del expediente que el Gobierno no ha querido hacer público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2 Nico Williams se lesiona en un recital histórico de la selección
  3. 3

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  4. 4

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  7. 7

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  8. 8

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  9. 9

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  10. 10

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Congreso de EE UU hace público el dibujo de Trump a Epstein

El Congreso de EE UU hace público el dibujo de Trump a Epstein