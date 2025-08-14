El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Donald y Melania Trump durante el funeral del Papa Francisco. Reuters

Melania Trump amenaza con denunciar al hijo de Biden por insinuar que Epstein la presentó a su marido

Hunter Biden responde que no tiene intención de retractarse y reta al presidente de Estados Unidos a que explique su relación con el pederasta

A. Etxebarria

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:52

El pasado día 5, en una entrevista con el periodista Andrew Callaghan, Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, afirmó que el ... magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein fue quien presentó a Donald Trump y Melanija Knavs, conocida ahora como Melania Trump. «Las conexiones son, digamos, muy amplias y profundas», añadió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza investiga la muerte del niño baracaldés de 11 años en las piscinas de El Fango
  2. 2 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  3. 3

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  4. 4 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  5. 5

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  6. 6 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  8. 8

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»
  9. 9 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  10. 10

    Las algas de Noja se extienden por las playas de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Melania Trump amenaza con denunciar al hijo de Biden por insinuar que Epstein la presentó a su marido

Melania Trump amenaza con denunciar al hijo de Biden por insinuar que Epstein la presentó a su marido