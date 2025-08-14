Melania Trump amenaza con denunciar al hijo de Biden por insinuar que Epstein la presentó a su marido

El pasado día 5, en una entrevista con el periodista Andrew Callaghan, Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, afirmó que el ... magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein fue quien presentó a Donald Trump y Melanija Knavs, conocida ahora como Melania Trump. «Las conexiones son, digamos, muy amplias y profundas», añadió.

Sus palabras habrían pasado más o menos desapercibidas si no fuese porque la entrevista se hizo viral, tanto en YouTube -donde suma ya más de un millón de reproducciones- como en redes sociales, donde este comentario fue muy compartido.

Por eso, Melania se ha visto obligada a actuar: la primera dama de Estados Unidos ha amenazado con llevar a Biden a los tribunales si no se retracta de unas declaraciones que, en palabras de su abogado, Alejandro Brito, son «difamatorias y extremadamente escandalosas». Además, en la carta de advertencia enviada a Biden, >Trump afirma que han provocado «un gran daño financiero y reputacional». Por eso, el letrado avanza que están dispuestos a exigir el pago de 1.000 millones de dólares como compensación.

Brito está convencido de que la fuente de Biden es el periodista Michael Wolff, quien ya publicó en 'The Daily Beast' un artículo en el que hacía una conexión entre Melania y Epstein. La publicación fue advertida también por el abogado de la primera dama y decidió borrar el texto.

Biden ha decidido responder hoy por la misma vía: en otro vídeo publicado en el canal de Callaghan, Hunter ha asegurado con las palabras más gruesas que no tiene ninguna intención de retractarse. «No creo en la culpa solo por asociación. Las conexiones que son tan obvias que creo que están tratando de usar otras cosas para distraer», afirma, desafiando al presidente Trump a esclarecer su relación con Epstein, algo que está dando mucho de qué hablar en la superpotencia americana, donde incluso sus seguidores exigen que haga públicos los documentos sobre el pederasta.

Habrá que ver ahora hasta qué punto la amenaza de Trump era un farol o un órdago, porque el asunto puede volver a llevar a la palestra la siempre incómoda relación entre el actual presidente y Epstein.