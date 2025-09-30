El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos hombres tratan de conectar sin éxito en Kabul su televisor a internet. Reuters

Los talibanes cancelan los vuelos internacionales y someten a Afganistán a un apagón total de telefonía e internet

El corte general de la telecomunicaciones es el primero que se produce desde el regreso al poder de los fundamentalistas en 2021, que alegan que la medida busca «prevenir el vicio»

T. Díaz

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:33

A las numerosas restricciones impuestas desde su vuelta al poder en 2021, sobre contra las mujeres al aplicar una estricta interpretación de la ley islámica, ... los talibanes han sumado un apagón total de los servicios de telecomunicaciones. Tras el corte el lunes de las conexiones por fibra óptica, Afganistán ha amanecido este martes sin internet, sin telefonía móvil y con todos sus vuelos internacionales cancelados. Un auténtico cerrojazo que las autoridades han anunciado que mantendrán vigente «hasta nuevo aviso» para «prevenir el vicio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  4. 4

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  5. 5

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  6. 6 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  10. 10

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los talibanes cancelan los vuelos internacionales y someten a Afganistán a un apagón total de telefonía e internet

Los talibanes cancelan los vuelos internacionales y someten a Afganistán a un apagón total de telefonía e internet