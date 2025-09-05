El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de septiembre
Una mujer afgana que ha perdido su casa en el terremoto. EFE

Los talibanes prohíben rescatar a mujeres tras el terremoto de Afganistán

Las normas talibanes prohíben el contacto físico con hombres que no sean familiares

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:40

El número de víctimas en Afganistán por el reciente terremoto de magnitud 6 que sacudió la zona de Asadabad se eleva a 2.205 y ... hay 3.640 heridos. Los equipos de salvamento se afanan en encontrar supervivientes entre los escombros, pero no a todos. Las normas talibanes prohíben el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean familiares, incluso ante catástrofes naturales, así que muchas mujeres no están recibiendo ayuda por parte de los rescatistas. Todos son hombres.

