Sanae Takaichi tras su elección como líder del PLD.

Sanae Takaichi tras su elección como líder del PLD. EFE

La ultraconservadora Takaichi se perfila como la primera mujer en asumir la jefatura de Gobierno en Japón

La política de 64 años se impone en las primarias del Partido Liberal Demócrata y, salvo sorpresa, se convertirá a mediados de octubre en primera ministra tras ser refrendada por el Parlamento

María Rego

María Rego

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:43

Comenta

Sanae Takaichi está llamada a hacer historia en Japón. La política ultraconservadora de 64 años se ha impuesto en las primarias del Partido Liberal Demócrata ( ... PLD) y se perfila como la próxima primera ministra nipona, un cargo que hasta ahora no ha ocupado ninguna mujer. Su formación, en coalición con el grupo Komeito, su socio menor, constituyen la fuerza más numerosa y la oposición carece de unidad suficiente para presentar una alternativa de consenso, lo que le garantiza -salvo enorme sorpresa- su llegada al poder tras una votación en el Parlamento prevista para mediados de octubre. «Trabajaré, trabajaré, trabajaré, trabajaré, trabajaré», ha prometido en su primer discurso.

