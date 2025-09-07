El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Shigeru Ishiba se emocionó durante el anuncio de su dimisión. Efe

La dimisión del primer ministro Ishiba abre un periodo de inestabilidad en Japón

La pérdida de la mayoría parlamentaria, la crisis económica y las críticas en su propio partido tumban al jefe del Gobierno en solo un año

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:38

Pese a que Japón flota sobre una zona de alta actividad sísmica y los terremotos allí son frecuentes, era hasta hace poco un país que ... presumía de estabilidad política. El Partido Liberal Democrático (PLD) gobierna sin apenas interrupciones desde 1955. Pero esa calma parece haber llegado a su fin. Apenas un año después de ser elegido, el primer ministro, Shigeru Ishiba, ha anunciado este domingo su dimisión. Al llegar prometió «crear un nuevo Japón», tomar medidas contra el envejecimiento de la población, revitalizar las zonas rurales y abaratar el coste de la vida. No lo ha conseguido y para colmo ha perdido en dos elecciones el control del Parlamento y la Cámara baja. Cuestionado en su propio partido y con su popularidad por los suelos tras incidentes como la siesta que se echó durante una sesión parlamentaria, ha optado por irse.

