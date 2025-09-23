El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las olas se estrellan contra el distrito residencial de Heng Fa Chuen en Hong Kong. AFP

El tifón que sacude Filipinas y China obliga a evacuar a más de 770.000 personas

La tormenta 'Ragasa', considerada la peor del año, causa dos muertos y una treintena de desaparecidos en Taiwán tras desbordarse un lago

María Rego

María Rego

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:49

Hace dos días que 'Ragasa' tocó tierra y las cifras que ha dejado a su paso desde entonces, primero en Filipinas y ahora en China, ... demuestran por qué ha recibido el título de supertifón. La peor tormenta del año ha obligado hasta el momento a evacuar a cientos de miles de personas y a suspender más de medio millar de vuelos, sus rachas máximas de viento han superado los 260 kilómetros por hora y las lluvias se preveía anoche que fueran torrenciales, con 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Y eso que el ciclón se ha debilitado a lo largo de su trayectoria, que se espera que atraviese el miércoles la costa de la provincia china de Cantón, que limita con Hong Kong y Macao, los otros territorios en alerta.

