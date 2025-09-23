El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Peatones cruzan una calle vacía en el distrito central de Hong Kong, en alerta por la llegada del supertifón 'Ragasa'. AFP

El supertifón 'Ragasa' paraliza a Hong Kong

Las autoridades han suspenden las clases, cancelan 700 vuelos, ordenan el cierre de comercios y piden a la población que se confine en sus casas ante la llegada de la poderosa tormenta, con vientos de más de 200 kilómetros por hora

T. Díaz

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:23

Tras atravesar la víspera el norte de Filipinas y causar daños devastadores, el supertifón 'Ragasa' -el mayor del mundo en lo que va de año- ... avanza rumbo a Hong Kong, donde las autoridades han ordenado el cierre a cal y canto del territorio. La tormenta, que se prevé que arribe a la excolonia británica a última hora de este martes con vientos de más de 200 kilómetros por hora, ha obligado al Gobierno a suspender todas las clases. También se han cancelado casi la totalidad de los vuelos, unos 700, y se ha pedido a la población que se mantenga confinada en sus casas hasta que pase el peligro.

