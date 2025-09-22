El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kim Jong-un, durante la cumbre parlamentaria celebrada este fin de semana en Pyongyang. Reuters

Kim Jong-un, dispuesto a reunirse con Trump si respeta sus armas nucleares

El dictador norcoreano confiesa conversar un «grato recuerdo» del presidente estadounidense y abre la puerta a una nueva reunión

Jaime Santirso

Pekín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:16

El otoño geopolítico se presenta cada vez más cargado para Donald Trump. A la posibilidad de un encuentro con el líder chino Xi Jinping durante ... la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del próximo mes de octubre en Corea del Sur, comentado en su llamada telefónica del pasado viernes, se suma ahora una hipotética cita con Kim Jong-un.

