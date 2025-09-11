El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El líder norcoreano, Kim Jong-un, junto a su hija Kim Ju-ae. Reuters

Corea del Sur cree que Kim Jong-un allana el camino de la sucesión a su hija Ju-ae

La Inteligencia de Seúl considera que el líder norcoreano no sufre ningún problema de salud «relevante»

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:29

Kim Ju-ae, la hija del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, se afianza como sucesora de su padre en el poder. Así ... lo atestiguan los servicios de Inteligencia surcoreanos, cuyos informes valoran que el papel de la menor (que se cree que ronda los 12 o 13 años) se ha cimentado tras su presentación pública en la reciente visita del mandatario a Pekín, donde se reunió con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin.

