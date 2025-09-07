El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los presidentes de Rusia, China y Corea del Norte durante el desfile en Pekín. AFP

China trata de censurar la conversación de Xi y Putin sobre «inmortalidad»

La agencia Reuters se ve obligada a retirar el vídeo después de que la televisión estatal CCTV suspendiera los derechos de emisión

Jaime Santirso

Pekín

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:47

La agencia Reuters se ha visto obligada a retirar el vídeo de la ya famosa conversación en la que el líder chino Xi Jinping y ... su homólogo ruso, Vladímir Putin, hablaban sobre la posibilidad de «alcanzar la inmortalidad», después de que la televisión estatal china CCTV haya suspendido los derechos de emisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  4. 4

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  5. 5

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  6. 6

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  7. 7 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  8. 8

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  9. 9

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo China trata de censurar la conversación de Xi y Putin sobre «inmortalidad»

China trata de censurar la conversación de Xi y Putin sobre «inmortalidad»