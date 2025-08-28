El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vladímir Putin y Xi Jinping, en un encuentro en 2023 en Pekín. EFE

China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin

La cita del 3 de septiembre conmemora los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero pretende ser también una demostración de fuerza por parte de Pekín

M. R.

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:33

China prepara desde hace meses un gran desfile para conmemorar los ochenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una cita, prevista para el ... 3 de septiembre y envuelta en enormes medidas de seguridad, que va más allá de la celebración de un aniversario y que supone un auténtico desafío a Occidente. Pekín quiere demostrar su fuerza durante la parada, por un lado, con la exhibición de la última tecnología militar -con piezas nunca vistas- y, por otro, con una lista de invitados que incluye al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuya presencia ha sido este jueves confirmada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni
  2. 2 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  3. 3 La chica de La Manducateca abre un bar de vinos en Bilbao con la ayuda económica de su clientela
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  6. 6 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia
  7. 7

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
  8. 8 Una protesta propalestina frena al Israel en la crono por equipos de La Vuelta
  9. 9

    Piden más de 7 años de cárcel a unos padres vascos por intento de asesinato de su bebé de dos meses
  10. 10

    La nueva cúpula de Osakidetza elige a un neurólogo como director de Asistencia Sanitaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin

China desafía a Occidente con un gran desfile militar al que asistirán Kim Jong-un y Putin