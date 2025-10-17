El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de una ceremonia militar presidida por el presidente chino, Xi Jinping. AFP

China confirma la purga de su cúpula militar

El régimen expulsa del Partido Comunista y del Ejército Popular de Liberación a nueve altos cargos, un hecho sin precedentes desde la Revolución Cultural

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:43

Comenta

La crisis en el Ejército Popular de Liberación (EPL), desde hace tiempo evidente, resulta ya explícita. China ha revelado este viernes la expulsión de nueve ... altos cargos de sus fuerzas armadas, acusados de corrupción. Este anuncio, tan repentino como excepcional dado el hermetismo inherente al régimen, viene a completar un reguero de desapariciones, purgas, fallecimientos e incluso suicidios que evidenciaba la inestabilidad en el seno del más crítico entramado de poder bajo el líder, Xi Jinping.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  3. 3 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  6. 6 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  7. 7 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  8. 8 Detienen a un hombre de 57 años en Santutxu por tráfico de drogas
  9. 9 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10

    El aterrador testimonio de una víctima de Epstein: «El príncipe Andrés acarició mis pies y lamió mis arcos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo China confirma la purga de su cúpula militar

China confirma la purga de su cúpula militar