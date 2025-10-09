El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente chino, Xi Jinping, en una imagen de archivo. Reuters

China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo

El régimen blinda estos materiales críticos para la industria global semanas antes de la primera reunión entre Xi y Trump

Jaime Santirso

Pekín

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:43

Comenta

China sabe que tiene al mundo agarrado por las tierras raras, y este jueves ha dado otra vuelta. Las autoridades del país han anunciado nuevas ... restricciones a la exportación de estos materiales críticos; una maniobra para blindar su dominio estratégico ante un mundo de hostilidad geopolítica creciente, en el que las cadenas de suministro se emplean como arma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    El motivo que ha llevado a un avión del Gobierno francés a sobrevolar Bizkaia durante horas
  3. 3

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  4. 4

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  7. 7

    Trump confía en que la tregua en Gaza se convierta en una «paz duradera en Oriente Medio»
  8. 8 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  9. 9 El restaurante de Bilbao donde se cocinan unos de los mejores callos del mundo y otras delicias
  10. 10 Gastronomika rinde honores a la nobleza de la chuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo

China incrementa las restricciones sobre sus tierras raras y aprieta al mundo