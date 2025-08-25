El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Roy Barreras.
Roy Barreras | Expresidente del Senado en Colombia

«Los responsables públicos no tenemos tiempo ni derecho al miedo»

El político, que aún no sabe si se presentará a los comicios del próximo año, defiende «la fuerza del Estado» como vía para combatir el crimen

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:22

Roy Barreras (Cali, 1963) es médico, profesor y escritor, y atesora una larga carrera política que le ha llevado a ejercer como embajador de Colombia ... ante el Reino Unido hasta el pasado abril o presidente del Senado entre 2022 y 2023. Afín, según muchas voces, al actual presidente, el izquierdista Gustavo Petro, todavía no ha decidido si se postulará como aspirante –Fuerza de la Paz es su partido– a las próximas elecciones generales del país latinoamericano, previstas para la primavera de 2026, aunque reconoce que tras el asesinato, a principios del pasado junio, del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay «nadie se siente seguro».

