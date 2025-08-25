El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un retrato del asesinado Miguel Uribe en su velatorio. EFE

El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados

Los precandidatos a relevar a Gustavo Petro en 2026, cuando se celebrarán elecciones legislativas y presidenciales, se encuentran en el punto de mira

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:23

El temor a un atentado se ha instalado en el cuerpo de los catorce políticos que aspiran a luchar por la presidencia de Colombia en ... las elecciones de 2026. Motivos no les faltan. En junio, el precandidato de Cambio Radical, Miguel Uribe Turbay, recibió tres tiros durante un mitin en Bogotá y murió dos meses después en la clínica donde fue ingresado. Hace semana y media, el representante a la Cámara por la misma formación Julio César Triana salió ileso de un ataque de bala en Huila. Y el pasado jueves dos atentados simultáneos causaron una veintena de muertos –trece de ellos policías– y más de setenta heridos en Antioquía y Cali. El Gobierno de Gustavo Petro así como la Unidad Nacional de Protección (UNP), vinculada al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el ejército están en máxima alerta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados

El precio de aspirar al poder en Colombia: amenazas, secuestros y atentados