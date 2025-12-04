El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Hugo Carvajal y Nicolás Maduro, en una imagen de archivo de 2014. Reuters

'El Pollo' proporciona a Trump el relato que vincula a Maduro con el narcoterrorismo

El exjefe de la Inteligencia Militar venezolana detalla en una carta cómo el régimen convirtió el tráfico de drogas en un arma contra Estados Unidos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:21

Comenta

Como director de Inteligencia Militar, Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', fue uno de los hombres más poderosos del gobierno de Venezuela, «posición que utilizó ... para abandonar su responsabilidad con el pueblo de Venezuela y para dañar a EE UU», concluyó la DEA este verano, como parte del proceso de extradición tramitado con España al acusarle de narcoterrorismo. Ahora ofrece destapar las maniobras de Maduro para expiar sus culpas frente a Donald Trump.

