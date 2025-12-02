El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

También solicitó el levantamiento de las sanciones para más de cien funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por EE UU de abusos contra los derechos humanos, narcotráfico o corrupción

Marianna Parraga, Matt Spetalnick y Sarah Kinosian

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:26

Comenta

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y abandonar su país bajo la protección de Estados Unidos, tras ... una breve llamada el mes pasado con Donald Trump, en la que el presidente estadounidense rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la conversación. La llamada, realizada el 21 de noviembre, se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluyendo ataques contra lanchas presuntamente usadas para narcotráfico en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra y la designación del Cartel de los Soles, un grupo que según la administración en Washington incluye a Maduro, como organización terrorista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  4. 4

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  7. 7

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  8. 8 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10

    El PNV toma ventaja sobre Bildu a costa de PSE y PP, según el Sociómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica