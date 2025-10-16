El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves deja 275.000 euros en esta localidad vizcaína
El presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro. EFE

Maduro acusa a EE UU de promover un golpe de Estado

El presidente venezolano carga contra la autorización de Trump a la CIA para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano

T. Nieva

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:41

Comenta

Tras pedir a los ciudadanos de Estados Unidos que apuesten por la paz en el Caribe, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, cargó contra la autorización ... dada por Donald Trump a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para realizar operaciones encubiertas en el país sudamericano con el fin de luchar contra el narcotráfico y, como alerta Caracas, provocar un cambio de régimen. El líder chavista recordó los «golpes de Estado» orquestados por la CIA en Latinoamérica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  6. 6

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  7. 7

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  8. 8

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  9. 9 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  10. 10 Este es el mejor pintxo de Euskadi y Navarra de este año: se prepara en uno de los pueblos vascos con más encanto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Maduro acusa a EE UU de promover un golpe de Estado