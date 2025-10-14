El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Peristeri, minuto a minuto
Donald Trump, presidente de EE UU. Efe

Trump desvela otro ataque contra una narcolancha venezolana en el que mueren los seis tripulantes

Es la quinta acción de este tipo en una zona donde la tensión entre EE UU y el país caribeño sigue en aumento

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 14 de octubre 2025, 20:08

Comenta

El ejército de Estados Unidos ha atacado y destruido una supuesta narcolancha frente a las costas de Venezuela y ha matado a sus seis tripulantes, ... según ha anunciado el presidente Donald Trump en su red social Truth Social. «Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba con narcóticos y estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas», ha asegurado.

