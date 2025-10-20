El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon
Reuters

El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta

Su victoria pone fina a 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS)

T. Nieva

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:33

Comenta

El centrista Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), es el nuevo presidente de Bolivia tras imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga en ... la inédita segunda vuelta realizada este domingo. El vencedor se han hecho con el 54,61 % de los votos y con ello abre una nueva época en el país tras 20 años de gobiernos de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  4. 4 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  5. 5

    El Louvre intenta recuperar la normalidad tras un robo que evidencia importantes fallos de seguridad
  6. 6

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  7. 7

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  8. 8

    Iván murió en el tajo la víspera de Nochevieja al caerle una torre de palés encima
  9. 9

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  10. 10 «Siempre dije que Alain iba a poder estudiar lo que quisiera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta

El centrista Rodrigo Paz se proclama nuevo presidente de Bolivia tras imponerse en la segunda vuelta