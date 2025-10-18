El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Colas de vehículos en Bolivia en espera de reponer cobustible. Afp

Bolivia vota este domingo para poner fin a un ciclo de 20 años de gobiernos progresistas

Con la economía rota y escasez de combustible, el país elige presidente entre el centrista Rodrigo Paz y el conservador Jorge Quiroga

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:58

Comenta

Bolivia pone fin este domingo a un ciclo político y económico marcado por 20 años de fuerzas progresistas en el poder. Más de 7,5 ... millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir presidente entre el senador centrista Rodrigo Paz y el exmandatario conservador Jorge Quiroga. El vencedor dirigirá un país cuya economía se ha venido abajo tras el hundimiento de sus exportaciones de gas y que arrastra un déficit fiscal casi del 8% del PIB y una inflación interanual próxima al 25%. Además, sobre la política boliviana sigue planeando la influyente figura de Evo Morales, inhabilitado por el Constitucional para presentarse a estas elecciones.

