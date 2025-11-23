Bolsonaro asegura que intentó quitarse la tobillera en un momento de «paranoia»
El expresidente brasileño admite que intentó quemar el dispositivo porque «tenía alucinaciones» de que albergaba algún sistema de escucha
T. Nieva
Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:42
El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, alegó este domingo que intentó quemar la tobillera que controlaba el cumplimiento de su arresto domiciliario en un momento de « ... paranoia», según un documento de la corte suprema de justicia.
El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.
Tras tres meses bajo arresto domiciliario, ingresó en prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador. Bolsonaro aseguró que «tenía alucinaciones de que había algún dispositivo de escucha en la tobillera», las que achacó a «unos medicamentos». El expresidente manipuló el aparato con un soldador.
La audiencia de custodia realizada ratificó este domingo la orden de arresto preventivo y señaló que «no hubo ningún abuso o irregularidad» por parte de la Policía. Bolsonaro añadió «que no tenía ninguna intención de fuga y que no hubo ruptura de la correa» que ataba la tobillera a su cuerpo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión