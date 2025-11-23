El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Partidarios de Bolsonaro se manifiestan frente a la sede de la Policía en Brasilia, donde se encuentra detenido desde el sábado. AFP

Bolsonaro asegura que intentó quitarse la tobillera en un momento de «paranoia»

El expresidente brasileño admite que intentó quemar el dispositivo porque «tenía alucinaciones» de que albergaba algún sistema de escucha

T. Nieva

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:42

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, alegó este domingo que intentó quemar la tobillera que controlaba el cumplimiento de su arresto domiciliario en un momento de « ... paranoia», según un documento de la corte suprema de justicia.

