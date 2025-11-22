La Policía de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro al intentar romper su tobillera electrónica para fugarse

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente del país Jair Bolsonaro, que se encontraba en arresto domiciliario por ... incumplir una serie de medidas cautelares tras ser condenado por un intento de golpe de Estado. La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva del exmandatario para «garantizar el orden público» después de que haya intentado romper la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos. El dictamen del Alto Tribunal es lo que ha llevado a los agentes a acudir este sábado a la residencia del líder ultraderechista, ubicada en Brasilia, para su arresto.

La detención del exmandatario se ha producido un día después de que sus abogados solicitaran a la Corte Suprema la posibilidad de cumplir la pena de 27 años exigida en arresto domiciliario por motivos de salud. Bolsonario, de 70 años, fue condenado el pasado 11 de septiembre por intentar «perpetuarse» en el poder con el apoyo de antiguos ministros y militares. Fuentes cercanas al caso aseguran que se «trata de una prisión preventiva y no de la ejecución de su condena».

En el marco del proceso por el intento de golpe de Estado cometido tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, el Supremo también ordenó este viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro y quien igualmente fue condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos. Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil el septiembre pasado a través de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.