La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 22 de noviembre
Jair Bolsonaro. AFP

La Policía de Brasil detiene al expresidente Jair Bolsonaro al intentar romper su tobillera electrónica para fugarse

El exmandatario ultraderechista cumplía arresto domiciliario tras ser condenado por un intento de golpe de Estado

T. Nieva

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

La Policía Federal de Brasil ha detenido este sábado de forma preventiva al expresidente del país Jair Bolsonaro, que se encontraba en arresto domiciliario por ... incumplir una serie de medidas cautelares tras ser condenado por un intento de golpe de Estado. La Corte Suprema brasileña ha decretado la prisión preventiva del exmandatario para «garantizar el orden público» después de que haya intentado romper la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos. El dictamen del Alto Tribunal es lo que ha llevado a los agentes a acudir este sábado a la residencia del líder ultraderechista, ubicada en Brasilia, para su arresto.

