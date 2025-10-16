'Txapeldunak', los vascos que querían los 100.000 euros del premio de un programa de Antena 3 para hacer esta fiesta El grupo estuvo cerca de llevarse esa cantidad en 'Juego de pelotas'

B. V. Jueves, 16 de octubre 2025, 16:44 Comenta Compartir

Txapeldunak, los vascos que participaron este miércoles en el programa 'Juego de pelotas', se jugaron los 100.000 euros del premio final tras imponerse a Matescape, un grupo de matemáticos. Los vascos ya tenían pensado en qué gastarse el dinero en caso de ganar. Confesaron al inicio del espacio que querían hacerse con el botín para poder irse juntos de casa rural y disfrutar del Festival de Eurovisión.

Los vascos apostaron por Aitor para jugar la ronda final y responder a una complicada pregunta literaria: ¿Qué libros han sido escritos por el mismo autor? En mitad de la ronda eligió la obra 'El pintor de batallas', que resultó ser correcta. Solo le quedaban tres bolas. Apostó después por 'El pequeño hoplita', que también fue del mismo autor. Estaban a poco de lograr los 100.000 euros. «Mi criterio técnico de literatura me ha servido de mucho», bromeaba Aitor.

Sin embargo, cuando solo quedaban dos bolas, Aitor eligió 'Los dominios del lobo'. Mala suerte, se fue al agua. «¡Ay, ama, que me voy!, gritó cuando caía a la piscina. De esta forma, Txapeldunak se quedó sin el jugoso premio.