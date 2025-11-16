El sorprendente sueldo de Carlos Sobera en 'Al salir de clase' que le cambió la vida El actor tenía claro que lo suyo era la interpretación, pero antes de su primer papel estuvo durante una década impartiendo clases en la Universidad de Deusto

A. P. Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:46

Carlos Sobera siempre tuvo claro que su vocación era la interpretación, pero durante una época su trabajo estaba muy alejado de las producciones audiovisuales. El de Barakaldo terminó la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto con Matrícula de Honor, gracias a ser «super trabajador» y «super estudioso», tal y como como explicó en 'Escapando Palante', el podcast de de Pablo Ibáñez, conocido como 'El hombre de negro' del 'El Hormiguero'.

Tras licenciarse, Sobera no veía claro su salto a los escenarios en Euskadi, ya que no era un sector con muchas oportunidades, así que decidió buscar algo fijo y empezó a trabajar como profesor en la Universidad del País Vasco durante una década, entre 1987 y 1997. El presentador señala que dar clase de Derecho de la Publicidad era algo divertido y se tomaba las lecciones como «un monólogo en el teatro».

De aquella su sueldo era de 230.000 euros y recuerda que su satisfacción personal como docente era «de plenitud absoluta». Sin embargo, la semilla de la interpretación ya estaba plantada y después de 10 años le llegó su primer papel en 'Al salir de clase'. Pero la negociación no fue fácil. Sobera rememora una reunión con el director de producción, Rapalo, un «un tipo duro negociando».

«Te pongas como te pongas, yo tengo el dinero que tengo y no te voy a poder dar más», le advirtió el ejecutivo. Pero la sorpresa de Sobera fue mayúscula cuando escuchó la cifra que le ofrecía: 850.000 pesetas al mes por un contrato de actor secundario. «El tío este ha dicho 850.000. Si aguanto tres meses en la serie es como un año entero en la universidad y esto empieza a ser rentable, amigos», recuerda.

Aquella oferta le cambió la vida al vizcaíno, aunque tuvo que «hacer un esfuerzo por mostrarme ofendido» ante el director de producción por el sueldo. Pero más allá de ese paripé, Sobera sabía que ahí empezaba un nuevo camino para él. «Cuando salí ahí dije, pío pío, soy de Barakaldo», celebró. Lo que iban a ser unos meses en la archiconocida serie de televisión, se convirtió en un año y de ahí llegaron más papeles, su salto a los concursos y su rol de cupido en el programa 'First Dates' en el que ya lleva cerca de una década.